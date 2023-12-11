Речь идет о капитуляции: ISW подробно объяснил, почему Путин на самом деле не хочет мира и переговоров

Институт изучения войны проанализировал недавние заявления МИД России, показывающие, что максималистические цели Кремля не изменились. Москва до сих пор стремится захватить больше территорий.

Это доказывает, что переговоры России с Украиной пока невозможны, а Москва стремится лишь захватить больше территорий. Разговор с Путиным равноценен капитуляции, поэтому Украина на него не пойдет.

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Анализ войны от ISW

На днях спикер российского МИД Мария Захарова в очередной раз повторила тезис Кремля о полной капитуляции Украины, доказывающей лишь одно – Россия не готова вести переговоры. По мнению Захаровой, "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое решение" возможно только в том случае, если Запад перестанет "накачивать ВСУ оружием".

В российском МИДе не могли не упомянуть и древние методички о "демилитаризации", "денацификации" и "обеспечения прав русскоязычных". Что очевидно, "денацификацией" Москва называет устранение законного правительства Украины и замена его на марионеточный. "Демилитаризацией" Кремль считает капитуляцию ВСУ,

Комментарии Захаровой еще раз доказывают, что Россия не меняла своих планов с начала полномасштабного вторжения. Путин не стремится завершать войну и будет играть старую пластинку.

ISW продолжает оценивать, что Россия не намерена добросовестно вступать в серьезные переговоры с Украиной и что переговоры на условиях России равнозначны полной капитуляции Украины и Запада,

– отметили в Институте.

Также спикер цинично утверждает, что Украина должна вывести свои войска с территории, которую Россия самостоятельно решила объявить "своей". Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Там в сентябре 2022 года прошел непризнанный "референдум". Заявления Захаровой о выходе ВСУ из этих областей показывают, что требования России включают в себя сдачу дополнительных территорий. Такие призывы неприемлемы для Украины и Запада.

Это доказывает и то, что Россия сейчас сосредоточена не только на сохранении имеющейся оккупированной территории. Оккупанты продолжают попытки наступательных действий в Харьковской области – цели Кремля могут быть более экспансивными.

Что стоит за переговорами