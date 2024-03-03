Государства достигли лимита: Турция снова призвала Украину и Россию к переговорам

В Турции призвали Украину и Россию сесть за стол переговоров. В МИД страны заявили, что два государства "достигли лимита того, чего можно достичь войной".

Отметим, что в последнее время Турция начала активно продвигать вопрос переговоров между Украиной и Россией. Несколько дней назад президент Реджеп Эрдоган заявил, что снова готов предоставить площадку для переговоров – как это было в 2022 году.

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Турция продвигает переговоры

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина "достигли предела того, что они могут достичь войной". Именно поэтому, по его мнению, страны должны начать переговоры о прекращении огня.

Мы считаем, что пришло время отдельно обсудить вопрос признания оккупации и вопрос прекращения огня,

– сказал политик.

По словам Фидана, прекращение огня не означает признание оккупации. В Турции считают, что сейчас самое время отделить вопрос признания оккупации и суверенитета от вопроса приостановления боевых действий.

Переговоры двух стран