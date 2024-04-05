Риторика России о переговорах с Украиной вышла на новый уровень, – ISW
Источник:ISW
Украина вышла из переговорного процесса, но Россия пытается склонить наше государство к переговорам на выгодных ей условиях. В Институте изучения войны считают, что эта риторика вышла на новый уровень.
Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что они с министром обороны Франции отметили “готовность к диалогу по Украине”, который мог бы напоминать российско-украинские мирные переговоры в апреле 2022 года, хотя во Франции это отрицали. Российские чиновники делают вид заинтересованности в переговорах.
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Россия готова к "честным переговорам"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также делал вид, что заинтересован в переговорах. Вероятно, скоординированные информационные усилия Лаврова и Шойгу могут сигнализировать о новом уровне усиления российской риторики относительно переговоров. Лавров использовал встречу десятков иностранных послов из незападных государств, чтобы осудить украинскую "формулу мира". Он заявил, что Россия готова вести переговоры на выгодных для Кремля условиях.
По итогам встречи Лавров заявил журналистам, что Россия считает "необязательным разговаривать с Зеленским". Вместо этого они хотят вести переговоры с Западом, который к ним не готов. Лавров также заявил, что нынешняя ситуация на поле боя создала "новые реалии" и Россия готова к "честным переговорам, основанным на этих новых реалиях и интересах безопасности России".
Российские официальные лица неоднократно ложно обвиняли Украину и Запад в отсутствии мирных переговоров, несмотря на многочисленные публичные заявления России о том, что там не заинтересованы в добросовестных переговорах с Украиной.
ISW продолжает оценивать, что максималистские цели России – которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада – остаются неизменными и что любые российские заявления, что Россия заинтересована в мирных переговорах, являются, скорее всего, попытками заставить Запад пойти на уступки относительно украинского суверенитета и территориальной целостности,
– отмечают аналитики.
"Прямая конфронтация" России и НАТО
- Песков заявил, что отношения между Россией и НАТО "скатились до уровня прямой конфронтации" и что НАТО "уже втянули в конфликт вокруг Украины". Песков обвинил НАТО в расширении и приближении к границам России. Вероятно, он имел в виду Финляндию и недавнее вступление Швеции в Альянс.
- Кроме этого, Кремль также пытается представить оборонную деятельность НАТО в ответ на откровенную агрессию России как провокационную.
- Кремль нацелил общую информационную операцию об эскалации с НАТО на Францию, после недавних призывов президента Франции Эммануэля Макрона увеличить уровень помощи Украине.