"Я имел опыт переговоров с Лавровым": экс-посол США в России объяснил тактику россиян

Переговоры между Россией и США не приведут к хорошему для Украины соглашению. Причиной является коварная тактика россиян: они ничего не предлагают, а взамен требуют "по максимуму".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью экс-посла США в России Майкла Макфола для Суспильного.

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В чем опасность переговоров России и США

Майкла Макфол объяснил, что будущее мирное соглашение не будет отвечать национальным интересам Соединенных Штатов.

Я имел опыт переговоров с Лавровым и помощником Путина Ушаковым. Сейчас я вижу классическую тактику россиян. Они ничего не предлагают, требуют по максимуму и ждут, что другая сторона начнет это обсуждать внутри команды, потому что заинтересована в сделке,

– сказал он.

По словам экс-посла, переговоры российской и американской сторон не приведут к хорошей сделке для Украины. В то же время факт того, что президент США Дональд Трамп пытается выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы закончить эту войну, Макфол оценил положительно.

Я не против самого факта встречи с россиянами. Меня беспокоит, что эта команда на своих должностях всего несколько недель. Им не приходилось еще иметь дело с таким. Тогда как Сергей Лавров возглавляет МИД России более 20 лет,

– объяснил Макфол свое мнение.

Напомним, в России заявили, что 25 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, не запланирована встреча российской и американской сторон. Ранее соответствующие переговоры анонсировал Дональд Трамп.