На Западе говорят, что договор о прекращении огня между Украиной и Россией может стать горькой пилюлей для Владимира Путина после падения режима Бараша Асада. Впрочем, российскому диктатору придется проглотить ее, если он хочет избежать полной зависимости от Китая и каким-то образом восстановить отношения с Западом.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил 24 Каналу, почему сейчас главе Кремля нужны переговоры. К слову, в Центре противодействия дезинформации сообщили, что Путин и его окружение пытаются подготовить россиян к завершению войны.

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Зачем Путину переговоры с Украиной

Как отметил Роман Свитан, сейчас основная задача Путина – подписать какое-то мирное заявление, заморозить боевые действия и оставить себе оккупированные территории. К слову, на днях глава службы внешней разведки страны-агрессора Сергей Нарышкин заявил, что Россия уже почти достигла целей так называемой "сво".

Он голышом побежит на любые переговоры, которые оставят ему захваченные украинские территории. Даже не важно на какое время,

– сказал военный эксперт.

Сейчас у российского диктатора есть 2 основные проблема – нехватка сил и средств для поддержания темпа наступательных операций и падение экономики. Эти проблемы разоблачила ситуация в Сирии и усилило падение режима Башара Асада.

Сирийская ситуация четко показала, что Путин и Россия в нынешнем режиме не переживут 2025 год. Поэтому переговоры – это не проблема, а мечта Путина,

– добавил Свитан.

По его словам то, что некоторые иностранные СМИ подают переговоры с Украиной, как какую-то проблему для Путина, то это показывает, что они, видимо, работают на диктатора, если пытаются продавить в украинское и европейское общество, что выход на переговоры – это якобы победа Украины.

Отметим, что представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не получала от Дональда Трампа предложения по завершению войны в Украине.