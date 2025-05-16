Война продолжается: что важно понять о переговорах в Турции

В Турции состоялись переговоры Украины и России. Российская сторона заявила о "продолжении" разговора, прерванного в 2022 году. То есть будет настаивать на обсуждении документа, который по версии Москвы, был даже парафирован сторонами.

Вероятность достижения мирных соглашений

Уровень делегации – просто представители, но не руководители структур (Костюков, конечно, влиятельная фигура, но формально он руководит лишь структурным подразделением минобороны). Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Несмотря на это, возможность достижения каких-то компромиссов близка к нулю.

Для Украины бессмысленно обсуждать документы 2022 года хотя бы потому, что на тот момент войска России стояли под Киевом, а Черноморский флот – под Одессой.

Для России обсуждать документы 2022 года без поднятия темы захваченных территорий (которой в тех документах нет) так же бессмысленно, поскольку это "отказ от новых территорий".

Формулировка новых тезисов и наработки новых документов не делаются без подготовки. Конечно, есть тезисы российской стороны, есть тезисы украинской стороны. Ими обменяются. Но за несколько часов выйти даже на контуры компромиссов вряд ли возможно.

Стороны обменяются документами и, видимо, будут договариваться еще встречаться. Без практических результатов.

Таким образом Владимир Путин пытается показать "готовность к переговорам" и все же разделить треки диалога на ЕС – Россия, Россия – США и Россия – Украина. То есть постоянными "переговорами" Россия попытается возродить даже не Нормандский формат, а Трехстороннюю контактную группу периода "Минска-2". Именно поэтому российская делегация выступала против участия представителей США.

Повторю, Путину необходимо выделить отдельный "украинский трек" и, как минимум, отделить его от диалога с администрацией Дональда Трампа. Как максимум – создать отдельный трек диалога со странами ЕС.

Именно поэтому Россия параллельно с переговорами в Турции пытается играть в намеки на шантаж. Параллельно происходит визит Андрея Белоусова в Беларусь. Там он много говорит с Александром Лукашенко о вооружении, "политики сдерживания" (читай ядерный шантаж). А потом он встречается с Виктором Хрениным (министр обороны Беларуси – 24 Канал) и обсуждает усиление взаимодействия двух министерств. Тем временем армия России активизировалась на фронте.

Путин играет в войну и в игру "что мне будет за то, что я согласен разговаривать с Украиной". В очередной раз повышает ставки. Точнее, начинает повышать перед летней кампанией. В таких условиях возможности достижения хоть каких-то мирных соглашений существуют только при колоссальных уступках украинской стороны. Идти на которые нет смысла.

Таким образом, стоит просто признать – война продолжается, при попытках России разделить вопрос войны в Украине и отношения с ЕС и США. Как-то так.