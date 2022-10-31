Делят разве что Россию, – Давидюк прокомментировал желание Кремля вести переговоры с США
Из Кремля звучат все больше намеков относительно того, что они готовы вести переговоры с Западом по Украине. Очевидно, ситуация на фронте приближается к новой критической точке, что в Москве прекрасно понимают.
Россия хочет вернуться в "биполярный мир", в котором места для ее амбиций и планов уже нет. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.
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Россию не хотят "слышать"
Эксперт убежден, что в России могут считать, что их призывы к переговорам в мире не слышны, однако все не так просто.
Их слышат, но с ними никто говорить не хочет. У Украины четкая позиция – пусть выводят все войска на границы 1991 года. Если не могут это сделать – никто говорить не будет. А Вашингтону вообще эти переговоры не интересны и с россиянами на 100 процентов не будут говорить,
– объяснил обозреватель.
Он отметил, что даже ядерные угрозы не заставили США "открыть глаза в сторону Москвы".
"Байден не говорит на террористическом русском языке, поэтому не хочет ехать на саммит G20, чтобы пожимать руку Путину. Так же многие лидеры не захотят из-за этого ехать в Индонезию", – добавил аналитик.
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По его словам, после признания России государством-террористом в Европе, "Россия будет падать в пропасть, этого не понимая".
"А между тем Украина будет развиваться и освобождать свои территории. Поэтому эти заявления очень похожи на фантомные боли россиян, когда они призывают Вашингтон вместе делить Украину", – отметил эксперт.
Он заверил, что говорить об Украине без Украины Запад не отважится и не будет этого делать.
"Единственное место, где делят чужую территорию – это встреча в Рамштайне, где делят Россию. Там увеличивается количество стран, потому что все больше желающих хотят присоединиться к будущему российскому развалу", – резюмировал Давидюк.
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Россия хочет в "биполярный мир"
Давидюк отметил, что россияне все еще не поняли, что оккупация Крыма стала "точкой невозвращения" в "выбивании" России из числа "великих государств", занимающихся геополитикой.
После оккупации Крыма, санкций и войны в Украине они превратились в маргинального регионального игрока. Если они будут продолжать это, то превратятся в рассыпанное государство из 20 – 30 образований . Они хотят вернуть "большую глобальную игру" о "биполярном мире", но в ней уже есть Китай и США.
– указал политолог.
По его мнению, если США захотят говорить о России в биполярном мире, то они будут говорить напрямую с Китаем о том, как поделить "медвежью тушку" России.
"Кремль хочет говорить об Украине из США – выглядит очень смешно. Серьезные игроки сегодня заняты посредством Украины , передачей электроснабжения, денег и оружия. Они усиливают Украину и готовят "геополитический скачок", чтобы Украина вступила и в НАТО, и в ЕС. С Россией никто говорить не хочет, поскольку она нерукопожатный террорист", – подчеркнул обозреватель.
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Россия стремится к переговорам: что известно
- Россияне продолжают пытаться продвинуть нарративы о переговорах . На этот раз ответные тезисы прозвучали в сторону США. Ведь не стоит забывать, что Россия воюет "не против Украины".
- В то же время в Китае заявили о том, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной и США. Сигналы от Кремля о якобы готовности к переговорам в последнее время существенно участились.
- Президент Гвинеи-Бисау Умару Эмбало 26 октября побывал с официальным визитом в Украину. Он передал позицию Кремля о якобы налаживании мостов с Украиной и готовности к переговорам с Киевом.
- По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, стремясь к переговорам, Путин преследует практические цели . Ведь России сейчас нужна оперативная пауза, чтобы хотя бы 2 месяца потренировать мобилизованные и накопить определенное количество ракет и иранских дронов.
- Также в Офисе Президента добавили, что Россия будет готова разговаривать без ультиматумов только после окончательного поражения на поле боя в Украине .
- Ранее в США 30 демократов Палаты представителей направили письмо президенту Джо Байдену с призывом "наладить переговорный процесс с Россией". Однако они уже отозвали свое письмо.