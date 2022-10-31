Делят разве что Россию, – Давидюк прокомментировал желание Кремля вести переговоры с США

Из Кремля звучат все больше намеков относительно того, что они готовы вести переговоры с Западом по Украине. Очевидно, ситуация на фронте приближается к новой критической точке, что в Москве прекрасно понимают.

Россия хочет вернуться в "биполярный мир", в котором места для ее амбиций и планов уже нет. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Россию не хотят "слышать"

Эксперт убежден, что в России могут считать, что их призывы к переговорам в мире не слышны, однако все не так просто.

Их слышат, но с ними никто говорить не хочет. У Украины четкая позиция – пусть выводят все войска на границы 1991 года. Если не могут это сделать – никто говорить не будет. А Вашингтону вообще эти переговоры не интересны и с россиянами на 100 процентов не будут говорить,

– объяснил обозреватель.

Он отметил, что даже ядерные угрозы не заставили США "открыть глаза в сторону Москвы".

"Байден не говорит на террористическом русском языке, поэтому не хочет ехать на саммит G20, чтобы пожимать руку Путину. Так же многие лидеры не захотят из-за этого ехать в Индонезию", – добавил аналитик.

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По его словам, после признания России государством-террористом в Европе, "Россия будет падать в пропасть, этого не понимая".

"А между тем Украина будет развиваться и освобождать свои территории. Поэтому эти заявления очень похожи на фантомные боли россиян, когда они призывают Вашингтон вместе делить Украину", – отметил эксперт.

Он заверил, что говорить об Украине без Украины Запад не отважится и не будет этого делать.

"Единственное место, где делят чужую территорию – это встреча в Рамштайне, где делят Россию. Там увеличивается количество стран, потому что все больше желающих хотят присоединиться к будущему российскому развалу", – резюмировал Давидюк.

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Россия хочет в "биполярный мир"

Давидюк отметил, что россияне все еще не поняли, что оккупация Крыма стала "точкой невозвращения" в "выбивании" России из числа "великих государств", занимающихся геополитикой.

После оккупации Крыма, санкций и войны в Украине они превратились в маргинального регионального игрока. Если они будут продолжать это, то превратятся в рассыпанное государство из 20 – 30 образований . Они хотят вернуть "большую глобальную игру" о "биполярном мире", но в ней уже есть Китай и США.

– указал политолог.

По его мнению, если США захотят говорить о России в биполярном мире, то они будут говорить напрямую с Китаем о том, как поделить "медвежью тушку" России.

"Кремль хочет говорить об Украине из США – выглядит очень смешно. Серьезные игроки сегодня заняты посредством Украины , передачей электроснабжения, денег и оружия. Они усиливают Украину и готовят "геополитический скачок", чтобы Украина вступила и в НАТО, и в ЕС. С Россией никто говорить не хочет, поскольку она нерукопожатный террорист", – подчеркнул обозреватель.

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