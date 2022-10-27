В Москве уже сделали заготовку для своих граждан на такой случай. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Зачем Кремлю "грязная бомба"
Эксперт считает, что истерия Кремля по "грязной бомбе" может быть связана с развитием ситуации вокруг Херсона.
"Вполне возможно в ближайшей перспективе освобождения Херсона, что означает огромную политическую катастрофу для Путина. Это будет гораздо более серьезным психологическим и политическим ударом, чем военным. В этой ситуации ему будет тяжело удержать власть", – пояснил обозреватель.
По его словам, Кремль пытается в сознании своего народа заменить "неприятную и позорную" сдачу Херсона более драматичным событием.
Мол, "проклятые украинцы взорвали "грязную бомбу" или дамбу", и тогда уход из Херсона объясняется как гуманитарная операция по "спасению" мирного населения и российских военных от техногенной катастрофы. Вот так для сдачи Херсона они сделали возможную "заготовку", чтобы объяснить это,
– добавил аналитик.
По его мнению, это событие равноценно по значению "жеста доброй воли" под Киевом и "перегруппировке фронта" под Харьковом.
"Все разговоры о "грязной бомбе" предназначены для населения. Его готовят к тому, чтобы оно приняло это мнение, и я думаю, что большинство населения уже подготовлено. А "пипл" готов и уже верит, что украинцы вот-вот взорвут "грязную" бомбу". И когда для объяснения сдачи Херсона потребуется взрыв такой бомбы – они его сделают", – убежден публицист.
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Херсонский "Сталинград"
Пионтковский подчеркнул, что даже в заявлении Суровикина прозвучали мотивы, что оккупанты готовятся к уходу из Херсона.
Там были фразы о "непростых решениях" и "бережном отношении к жизням русских солдат". Готовится идеологическая почва для объяснения народу падения Херсона. Я думаю, в этом цель операций о "грязной бомбе",
– заметил эксперт.
По его мнению, россияне повторяют заявления по поводу Херсона, что это их "Сталинград" и "ни шагу назад", однако на самом деле могут готовить его уничтожение, в чем обвинит "украинских нацистов".
"Один из способов сделать все убедительнее – уничтожить Херсон путем взрыва дамбы водохранилища или все-таки с использованием "грязной" атомной бомбы", – рассказал специалист.
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Он констатировал, что Кремль столкнулся с неразрешимым противоречием: с военной точки зрения Херсон удержать невозможно, в то же время специалисты считают, что им даже выгодно отвести группировки, где есть профессиональные военные.
"С политической точки зрения содержать Херсон нет целесообразности. Они сейчас бегают от военных аргументов к политическим. Как всегда – это все кончится провалом", – резюмировал Пионтковский.
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Россия пугает мир "грязной бомбой" в Украине: что известно
- 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу позвонил по телефону в Минобороны Франции, Турции и Британии и заявил, что Украина якобы хочет применить "грязную бомбу".
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то подобное готовит, то это означает, что Россия уже все это и подготовила самостоятельно.
- После этого министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в Украину мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ и сказал, что для них открыты все ядерные объекты. При этом он подчеркнул, что украинская сторона требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума.
- Кроме того, эксперты считают , что заявления Кремля делались для запугивания западных партеров, помогающих Украине.
- В то же время Франция, Турция и Великобритания отреагировали на звонок Шойгу и скептически отнеслись к новым кремлевским "пугакам" .
- Кроме того, представитель Государственного департамента США Нед Прайс отметил, что Кремль получит надлежащий ответ – независимо от того, использует ли он так называемую "грязную бомбу" или любое другое ядерное оружие.
- Также риторику Кремля по поводу "грязной бомбы" прокомментировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк .