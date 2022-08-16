Есть четкий путь, – Подоляк дал совет для переговоров "паникерам" с кремля

россия пытается найти альтернативные пути, чтобы посадить Украину за стол переговоров. Однако Киев не пойдет на ультиматумы кремля и сохранит принципиальную позицию по поводу необходимости деоккупации всех украинских территорий, в том числе Крыма и Донбасса.

На самом деле в москве не захотят никаких реальных переговоров, пока россия не потерпит поражение. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Принуждение к русскому миру

Советник главы ОП считает, что россияне попытались принудить Украину к переговорам. По его мнению, если бы в кремле захотели переговоров, тогда они могли бы напрямую обращаться к Украине, а не к другим странам.

Выйдите с неформальным предложением к нам о готовности покинуть территорию Украины (в том числе Крым) и после этого давайте проведем определенные переговоры, чтобы дальше все остановилось как можно скорее. Чтобы в том числе определенные санкции там остановились и выйдем на переговоры о репарациях… Нет, они говорят, что в панике, поэтому давайте немедленно садиться за стол переговоров,

– объяснил Подоляк.

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Ультиматумы продолжаются

По словам советника Ермака, россия продолжает следовать ультимативной форме переговоров.

"Мы захватили Запорожскую и Херсонскую области, поэтому давайте садиться за стол переговоров? То есть просто другие очень примитивные нарративы. У них нет паники. В россии они не сознательны куда и зачем они зашли", – отметил представитель ОП.

Он добавил, что российская "элита" действительно считает, что вправе проводить агрессию против других стран и убивать их граждан.

Переговоры возможны только после существенных тактических и стратегических поражений россии. Это нужно понять всем и не играть в информационную игру, которую запускает РФ. Они не хотят никаких реальных переговоров до момента, пока они не получат хорошую оплеуху. Давайте эту пощечину нанесем. Будут ресурсы – тогда нанесем пощечину и будем вести переговоры. Но с украинской позиции, которая позволит правильно закончить войну – на границах 1991 года, включая Крым и Донбасс,

– резюмировал Подоляк.

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Что известно о переговорах между Украиной и россией

Украина с первых дней вторжения россии пыталась остановить войну благодаря дипломатии. В Киеве даже согласились провести переговоры на границе с Беларусью, предоставившей россии свою территорию для агрессии против Украины.

Также украинские и российские делегации встречались в Стамбуле. В частности, в Турции прошла трехсторонняя встреча с участием министров иностранных дел Украины, Турции и россии.

В Стамбуле украинская сторона передала россиянам свои предложения по окончании войны. Однако в кремле проигнорировали предложения и продлили военную кампанию.

россия открыто требует от Украины территориальных уступок и ставит ультиматумы. Поэтому в Киеве решили приостановить переговоры. В Офисе Президента констатировали, что пока нет оснований для возобновления переговоров с оккупантами.

Также в МИД Украины заявили, что для возобновления переговоров нужно изменить ситуацию на фронте.

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