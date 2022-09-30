В СНБО отдельным пунктом согласовали невозможность переговоров с Путиным

Россия продолжает воевать против гражданского населения Украины. Алексей Данилов заявил, что украинская сторона не может соглашаться на переговоры с государством-террористом.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины исключил возможность переговоров с Путиным. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона .

Читайте также Ответ будет мгновенный, – Данилов о шоу с "присоединением" регионов Украины к России

Когда Украина возобновит переговоры с Россией

По словам Данилова, Россия будет нести ответственность за все преступления. Отдельным пунктом на заседание СНБО было принято решение о том, что диалога с государством-оккупанткой быть не может .

Никаких переговоров с Путиным после произошедшего сегодня (30 сентября – 24 канал) Украина вести не будет. Точка. С этими извергами не о чем говорить,

– отметил председатель СНБО.

Данилов констатировал, что переговорный процесс может возобновиться только тогда, когда в России сменится президент .

Что произошло 30 сентября

"Вторая армия мира" продолжает терпеть поражение на фронте. России ничего не остается делать, как атаковать объекты гражданской инфраструктуры и подвергать опасности жизнь мирных граждан.

Читайте также На месте ракетного удара в Днепре нашли тело еще одного ребенка

Каждый день оккупанты обстреливают города Украины. В результате атаки на Запорожье погибли до 30 мирных жителей – среди них двое детей. Более 60 человек ранены.

Известно , что захватчики выпустили 16 ракет С-300. Важно, что сначала россияне сказали, что именно они ударили по городу , а когда поняли масштабы трагедии, решили обвинить во всем Вооруженные Силы Украины .

В Запорожье и области объявили днем траура по жертвам ракетного удара.

Кроме того , почти каждый день появляются новости об обстрелах Днепра . Весь день спасатели работали на месте развалин разрушенного транспортного предприятия. По окончании поисковой операции местные власти сообщили, что из-за обстрела ночью против 30 сентября погибли 3 человека . оккупанты стреляли из "Искандеров".

Достойно внимания – важная информация о срочном заседании СНБО: смотрите видео