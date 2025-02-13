Трамп хочет остановить огонь, а не давить на Путина: что делать Украине

Президент США Дональд Трамп уже ведет переговоры как с Украиной, так и с Россией. Сейчас кажется, что он не собирается давить на диктатора Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант. По его мнению, Трамп имеет дикое желание получить Нобелевскую премию мира. Поэтому он любой ценой хочет договориться по крайней мере о каком-то мире в войне, которую Россия развязала против Украины.

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Что должна сделать Украина

Как считает Блант, Трамп вполне мог бы пригрозить Путину военным поражением. Соединенные Штаты могли бы нажать в этом контексте на российского диктатора, чтобы он пошел на уступки.

Но Трамп не хочет этого делать. Он демонстрирует, что заинтересован исключительно на важных для него проблемах, а не на том, что происходит за тысячи километров от США.

В этом случае Украине нужно рассчитывать на европейские страны. Именно с ними нужно усиливать сотрудничество.

Тут Европа выходит на первый план. Сейчас, думаю, Украина будет иметь больше надежд на Европу, чем на Соединенные Штаты,

– сказал Блант.

Напомним, 12 февраля состоялся телефонный разговор Трампа с Путиным. Затем президент США позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Трамп хвастался, что у него были замечательные переговоры с Украиной и Россией. К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал США за уступки Путину еще до начала переговоров.