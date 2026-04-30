Зеленский заявил, что война с Ираном ставит Украину в невыгодное положение

Украина находится в подвешенном состоянии из-за ожиданий относительно возможного возобновления мирных переговоров с Россией. Причиной этого является эскалация на Ближнем Востоке, которая возникла из-за войны между США и Ираном.

Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в новом телефонном интервью для агентства Bloomberg.

В каком положении оказалась Украина?

Президент сообщил об отсутствии каких-либо положительных сигналов о возобновлении переговоров со стороны России или США. В то же время спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер лишь рассматривают возможность визита в Киев.

Кроме вышеупомянутого, по его словам, пока нет никаких признаков или сообщений о том, когда и где могут состояться переговоры, организованные администрацией американского президента Дональда Трампа.

Я думаю, что все зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке,

– считает Владимир Зеленский.

Агентство констатирует, что мирные переговоры между сторонами, которые и так не принесли значительного прогресса, зашли в тупик в середине февраля после последнего раунда в Женеве. Впоследствии процесс сорвался из-за войны против Ирана.

Кстати. Недавно западные СМИ, в частности CNN, сообщали о проведении тайных закулисных переговоров между Ираном и США относительно поэтапного соглашения, направленного на ослабление эскалации на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский повторил свое приглашение для представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, чтобы они прибыли с визитом в Киев. Хотя они еще не ответили, дипломаты поддерживают связь с Украиной.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов ранее говорил, что видит прогресс в мирных переговорах, в частности, через обмены военнопленными. По его мнению, война в Украине не продлится долго.

Что происходит между сторонами?

Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна немедленно принять решение по Донбассу, поскольку промедление, по его словам, только усложнит переговорную позицию Киева в будущем.

Владимир Зеленский сообщал о готовности украинской стороны к проведению следующего раунда трехсторонних переговоров с США и Россией, которые, по его мнению, могут состояться на территории Азербайджана.

К слову, ранее американский журналист и историк Дэвид Саттер рассказал 24 Каналу, что российская сторона, вероятно, может согласиться на некоторые договоренности с Украиной для переговоров, чтобы не проводить мобилизацию.