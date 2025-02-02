Генсек НАТО рассказал, как обеспечить устойчивый мир в Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для возобновления переговоров с Россией Украина должна быть в лучшем положении. А мирное соглашение должно быть устойчивым, чтобы Путин больше не захватывал украинские территории.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bild. Он также отметил, что для возобновления переговоров с Россией Украине нужно находиться "в наилучшем возможном положении", а для этого необходима постоянная поддержка.
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Рютте назвал важные шаги для Украины
Он подчеркнул, что любое мирное соглашение должно быть устойчивым, ведь "стоит только посмотреть, что произошло в Буче".
Давайте не будем наивными в отношении Путина. Стоит только посмотреть, что произошло в Буче. Поэтому, если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны сделать так, чтобы он никогда, никогда больше не завоевал даже одного квадратного километра Украины,
– заявил Рютте.
Генсек НАТО также поделился своим видением следующих шагов, хотя не смог точно описать, как именно они будут происходить.
У меня уже есть идеи, как может выглядеть эта композиция. Но мы не хотим сделать Путина умнее, чем он есть. Мы откроем из этого маленький секрет. Только конец известен: после этого Путин никогда больше не попытается,
– добавил он.
Переговоры между Украиной и РФ снова стали предметом активных обсуждений, и Рютте подчеркнул необходимость постоянной поддержки Украины.
Шаг первый: мы должны обеспечить, чтобы Украина находилась в наилучшем возможном положении. Мы должны продолжать поддерживать их оружием и обучать солдат. И если они однажды хотят договориться о мире, они должны посадить Путина за стол переговоров,
– подытожил генсек НАТО.
К слову, Генсек НАТО поддержал ультиматум Трампа России и призвал Европу усилить санкции для давления на российскую экономику.
Марк Рютте высказался за устойчивое мирное соглашение по Украине, чтобы избежать триумфа союзников России.