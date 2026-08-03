Переговоры с Россией могут сдвинуться с мертвой точки: Буданов сказал, чего ожидать в ближайшие недели

Кирилл Буданов прокомментировал слова государственного секретаря США Марко Рубио о возможном возобновлении переговоров между Украиной и Россией. По словам генерала, это заявление касается попыток активизировать дипломатический процесс, который фактически не прекращался.

Об этом Кирилл Буданов заявил в беседе с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что сказал Буданов о продолжении мирных переговоров?

По словам главы Офиса Президента, в ближайшие недели США будут пытаться выяснить, существуют ли предпосылки для продолжения переговорного процесса.

В течение следующих недель они будут пытаться выяснить, возможно ли продолжение мирных переговоров. Реалистично ли сейчас активизировать эти процессы. Мы все этого хотим, значит, нужно этого добиться,

– сказал Буданов.

В то же время он подчеркнул, что мирные переговоры между Украиной и Россией формально не прекращались.

"Мирные переговоры никогда не прекращались. Просто активная фаза сейчас приостановлена", – пояснил Буданов.

Напомним, Марко Рубио заявлял, что в ближайшие недели Вашингтон может предпринять новую попытку возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией. По его словам, ситуация на поле боя несколько изменилась, поскольку Украина получила возможность наносить дальнобойные удары по целям в глубоком тылу России.