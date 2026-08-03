Про це Кирило Буданов сказав під час розмови із журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Буданов про продовження переговорів про мир?

За словами керівника Офісу Президента, найближчими тижнями США намагатимуться з'ясувати, чи існують передумови для продовження переговорного процесу.

За наступні тижні вони намагатимуться дізнатися, чи можливе продовження мирних переговорів. Чи реалістично зараз активізовувати ці процеси. Ми всі хочемо цього, значить треба цього досягти,

– сказав Буданов.

Водночас він наголосив, що мирні переговори між Україною та Росією формально не припинялися.

"Мирні перемовини ніколи не припинялися. Просто активна фаза зараз на стопі", – пояснив Буданов.