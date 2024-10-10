Можно расставить точки в войне уже сегодня, – Подоляк сказал, что для этого нужно

В последнее время западные СМИ пишут о различных "мирных" инициативах, которые выгодны Путину. На самом деле цивилизованный мир имеет силы раз и навсегда справедливо закончить эту войну.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, прокомментировав идею о прекращении войны в обмен на гарантии безопасности от США и вступление Украины в ЕС. В этой инициативе речь не идет о немедленном возвращении временно оккупированных территорий.

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Как Украина относится к таким инициативам

Как отметил Подоляк, на самом деле Запад вполне может расставить все точки вокруг этой войны уже сегодня. Для этого нужно сделать ряд шагов.

Важно масштабировать войну на территории России. А опыт точечных ударов и сухопутных операций Силы обороны Украины уже имеют.

Также нужно увеличить поставки оружия для Украины. Речь идет как о дальнобойных ракетах, так и о противоракетах к системам ПВО и т.п. Не стоит забывать и о разрешениях на удары по территории России. Такие атаки будут влиять на социальные настроения местного "населения". Это увеличит давление на Путина.

И тут нам говорят, что есть более мощные "гарантии безопасности". Вы позволите России провести работу над ошибками, накопить больше ресурса, сформировать более агрессивный альянс, тратить деньги на распространение внутренних проблем Украины. А в случае повторной войны вы примете участие в ней? Абсурдно,

– сказал Подоляк.

Если не будет проигрыша России, то она продолжит милитаризировать себя. Они также будут осуществлять политическое и пропагандистское давление как по Украине, так и по остальной Европе.

Издание FT писало, что союзники якобы предлагали Украине гарантии безопасности в обмен на территории. Речь идет о молчаливом согласии, что эти земли вернутся в будущем дипломатическим путем. Владимир Зеленский утверждает, что мир в Украине нужно достичь без торговли территориями и на основе международного права.