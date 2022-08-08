Переговоры с россией возможны только после нескольких важных поражений, – Подоляк

Пока невозможно вести переговоры с россией для прекращения войны. Необходимо, чтобы оккупанты получили тактические поражения.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал в интервью французскому изданию Le Figaro. Он отметил, что россия в переговорах предлагает неприемлемые вещи.

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"россия обязательно откажется или попытается обмануть договорные стороны. Она вовсю использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины. Поэтому надо понимать, что переговорный процесс с россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений" – сказал Подоляк.

Какой диалог есть с россией

По словам Подоляка, Европа должна оказывать военную и финансовую поддержку, чтобы Украина могла выиграть эту войну. Пока россияне не могут захватить больше населенных пунктов и бьют ракетами по гражданской инфраструктуре. оккупанты хотят заставить паниковать людей и требовать достичь мира любой ценой.

Подоляк сказал, что на военно-политическом уровне нет контактов между Украиной и россией. Однако есть диалог по обмену пленными, телами погибших, гуманитарных коридоров. Кроме этого, есть диалог посредников по транспортировке зерна.

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Битва за доминирование в Европе

Подоляк подчеркнул – победа Украины означает выживание для нации. Если россия победит, то получит доминирование в Европе и платформу для нападения на Польшу, Молдову и страны Балтии.

Я также говорю нашим партнерам: если россия победит, то она останется безнаказанной за ужасные военные преступления, которые сейчас увидел весь мир. Сегодня определяется историческая конфигурация европейского сообщества на следующие пятьдесят – сто лет,

– подчеркнул советник.

Заявления Москвы

Глава российского МИДа сергей лавров во время поездки в Египет заявил, что россия готова к переговорам. По его словам, от москвы пока ничего не зависит, сколько Европа и США якобы заставляют воевать и влекут за собой смерть гражданских.

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