Трампа надо убедить, что Путин врет и именно Россия тормозит переговоры, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал США к усилению санкций. Он также отметил необходимость убедить американского лидера Дональда Трампа в том, что именно Кремль срывает мирные инициативы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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В чем Зеленский хочет убедить Трампа

Зеленский заявил, что важно донести до Трампа правду о том, что глава Кремля Владимир Путин врет, и показать, что именно Россия препятствует мирным переговорам.

И поэтому я делаю то, что я делаю, несомненно, для Украины, но также для того, чтобы другие страны, а не только Соединенные Штаты, могли увидеть, что Путин этого не хочет,

– отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что ожидает от США новый санкционный пакет против России, который, по его словам, должен быть "сильным и очень опасным для россиян".

Кроме того, президент подчеркнул важность усиления международного давления на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну.