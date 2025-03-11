Этого хочет Трамп: делегация США на встрече в Джидде имеет только одну миссию

Американская делегация в Джидде будет пытаться выполнить желание действующего президента США – достичь прекращения огня до Пасхи. Также, вероятно, американцы будут предлагать организовать трехстороннюю встречу между Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Председатель "Института Американистики" Владислав Фарапонов поделился своими мыслями с 24 Каналом относительно переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что его ожидания не являются слишком определенными или особенными.

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Чего хочет администрация Трампа

Визит американских представителей в Саудовскую Аравию имеет больше характер подготовительного разговора, чем активного политического давления на украинскую сторону. Американцы стремятся услышать от Украины ее видение процесса прекращения огня, они готовы слушать.

Если бы они хотели диктовать условия или "выкручивать руки", им не нужно было бы ехать в Саудовскую Аравию,

– отметил председатель "Института Американистики".

Для президента Дональда Трампа важной целью на ближайший период является достижение прекращения огня. На этом сосредоточены усилия советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Волца и государственного секретаря Марко Рубио.

"Их цель – до Пасхи добиться прекращения огня", – добавил он.

Хотя и россияне вели контакты с американцами, они особо не касались вопроса реального прекращения огня и стабильного мира.

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Что может предложить делегация США

Фарапонов не исключает, что в Саудовской Аравии американская делегация может предложить организовать трехстороннюю встречу между Путиным, Зеленским и Трампом. Такой шаг, по его мнению, соответствует мировоззрению 47-го президента США, который видит себя в роли миротворца, готового способствовать переговорам между Украиной и Россией.

Трамп хочет, чтобы даже те, кто не могут друг друга "переварить", по крайней мере сели за стол переговоров,

– подчеркнул он.

Председатель "Института Американистики" подытожил, что это, вероятно, первый базовый сценарий, на котором будет основываться дальнейшая дипломатическая деятельность США в отношении Украины и России.