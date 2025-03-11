Голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов поділився своїми думками з 24 Каналом щодо переговорів між США та Україною в Саудівській Аравії. Він підкреслив, що його очікування не є надто визначеними або особливими.

Цікаво Україна на переговорах у Саудівській Аравії може підштовхнути США до важливої думки

Чого хоче адміністрація Трампа

Візит американських представників до Саудівської Аравії має більше характер підготовчої розмови, аніж активного політичного тиску на українську сторону. Американці прагнуть почути від України її бачення процесу припинення вогню, вони готові слухати.

Якби вони хотіли диктувати умови або "викручувати руки", їм не потрібно було б їхати в Саудівську Аравію,

– зазначив голова "Інституту Американістики".

Для президента Дональда Трампа важливою метою на найближчий період є досягнення припинення вогню. На це зосередженні зусилля радника Білого дому з національної безпеки Майкла Волца та державного секретаря Марко Рубіо.

"Їхня мета – до Великодня домогтися припинення вогню", – додав він.

Хоча й росіяни вели контакти з американцями, вони особливо не торкалися питання реального припинення вогню та стабільного миру.

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Що може запропонувати делегація США

Фарапонов не виключає, що в Саудівській Аравії американська делегація може запропонувати організувати тристоронню зустріч між Путіним, Зеленським та Трампом. Такий крок, на його думку, відповідає світогляду 47-го президента США, який бачить себе в ролі миротворця, готового сприяти перемовинам між Україною та Росією.

Трамп хоче, щоб навіть ті, хто не можуть один одного "перетравити", принаймні сіли за стіл перемовин,

– підкреслив він.

Голова "Інституту Американістики" підсумував, що це, ймовірно, перший базовий сценарій, на якому буде ґрунтуватися подальша дипломатична діяльність США щодо України та Росії.