За одним столом конструктива не будет: политолог предположил стратегию будущих переговоров

В Саудовской Аравии 24 марта должны состояться переговоры США с украинской и российской сторонами. Технология переговоров, которые планируются в Эр-Рияде, реализовывалась с 60 – 70-х годов. Она предусматривает, что Украина и Россия не будут сидеть за одним столом.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко в разговоре с 24 Каналом предположил, что сегодня возможности у российской делегации возникают не просто так. Это целенаправленная специальная операция России, чтобы получить лучшие для себя условия.

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Перечень вопросов шире, чем просто мирное урегулирование войны

Россияне вероятно привлекли не только аналитиков, политиков, дипломатов, но и психологов, которые понимают, на что Трамп будет реагировать, а на что – нет. Кроме Трампа они считывают других членов контактной группы со стороны США. Политолог отметил, что Россия могла провести психологический анализ в частности Уиткоффа, Вэнса, Келлога.

Буряченко считает, что не просто так генерала Келлога, который помнит еще противостояние Холодной войны, победу и силу США, не захотели видеть спецпредставителем по российско-украинской войне, как с самого начала его представлял Трамп. Его убрали с трека коммуникации с Москвой и оставили только для связи с Киевом.

"На Уиткоффа и взаимодействие с Москвой Трамп делает гораздо больше ставок, чем на коммуникации с Киевом. Потому что перечень вопросов на переговорах шире, чем только желание урегулировать российско-украинскую войну, там в списке бизнес, ресурсы, энергетика, работа "Северного потока", Арктика, ядерная безопасность", – озвучил Буряченко.

У российской стороны есть много карт, как любит выражаться Трамп, однако, как отметил политолог, и у Украины они есть.

Как Кремль стремится склонить США на свою сторону

Буряченко считает, что российская делегация работает так, чтобы максимально втянуть в переговорный процесс США, предлагая им бонусы и возможности в основном бизнес характера, которые в определенной степени затягивают их в процесс и психологически ставят на сторону России.

Не думаю, что все эти вопросы официально указаны в переговорном процессе, именно поэтому там присутствует Уиткофф, который может выходить за пределы обычной дипломатии, реализовывать то, что интересно Трампу,

– отметил Буряченко.

Ключевой вопрос, который могут обсудить в Эр-Рияде

В Эр-Рияде 24 марта американская сторона, по словам политолога, будет иметь 2 листа пожеланий от обеих сторон и понемногу пытаться синхронизировать пункт за пунктом. Эта встреча, по мнению Буряченко, будет иметь в основном технический характер.

Он обратил внимание на классических КГБшников, которых делегировала Россия. Они, как заметил политолог, явно настроены против Украины, поэтому рассчитывать, что в этом составе рабочей группы могут быть какие-то уступки со стороны России – не стоит.

Как сформулировала американская сторона, между участниками переговоров есть пропасть, конструктива, если все будут сидеть за одним столом – с большой вероятностью не будет,

– озвучил Буряченко.

Политолог предположил, что во время встречи будут рассматриваться вопросы безопасностно-технического характера. Вероятнее, стороны будут обсуждать возможность обеспечить мониторинг соблюдения прекращения огня после того, как Украина и Россия придут к договоренности о перемирии.

Сейчас стороны будут пытаться мелкими шагами прийти к тому, что очень хочет Трамп. Ему просто нужно достичь базового политического результата до наступления 100 дней после своей инаугурации, когда он будет отчитываться перед американцами,

– объяснил политолог.

Далее американский президент, как спрогнозировал Буряченко, может или остаться в переговорном процессе, если у него будет достаточно мотивации, или он может потерять ее и отойти в сторону. Поэтому Украине, по его словам, надо наладить коммуникацию с американцами и искать карты, чтобы Трамп понимал, что они есть не только у России и если они будут разыгрываться без него, это может ему серьезно навредить.