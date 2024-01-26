Словакия – прагматичная страна: в ОП сказали, что показали переговоры Шмыгаля и Фицо
В среду, 24 января, в Ужгороде встретились украинский и словацкий премьер-министры. Денис Шмыгаль и Роберт Фицо пришли к согласию по ряду важных вопросов, в частности относительно четырехлетней программы поддержки Киева в размере 50 миллиардов евро.
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал это событие в эксклюзивном интервью 24 Каналу. По его словам, достигнутые договоренности между странами продемонстрировали, что словацкое правительство прагматично.
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"Словакия сегодня ориентируется на Европейский Союз, учитывая конкретные финансовые, технологические и другие возможности, которые от него получает", – отметил Подоляк.
Учитывая это, Братислава вынуждена придерживаться ценностей и политики ЕС, если не хочет упустить свои возможности. Скорее всего, похожая ситуация будет также с Венгрией.
Украине нужно дискутировать
Советник главы ОПУ подчеркнул, что в современном мире с его многочисленными политическими группами важно постоянно объяснять свою позицию и искать точки соприкосновения.
Мы можем находить прагматичность, точки соприкосновения, то есть мы даем это – они нам дают что-нибудь свое. И это правильно, это общий двусторонний прагматизм,
– объяснил Подоляк.
Конечно, договориться можно далеко не со всеми. С авторитарными режимами, как вот в России, не стоит даже пытаться. Такие страны воспринимают согласие на диалог как признание поражения.
Интервью Подоляка 24 Каналу за 26 января: основные тезисы
- Советник руководителя ОПУ прокомментировал ситуацию со сбитием российского самолета Ил-76, на котором якобы находились украинские военнопленные. Он подчеркнул, что нужно дождаться выводов расследования и не верить Кремлю.
- Кроме того, Подоляк высказался относительно возможного наступления России. По его словам, враг не имеет соответствующих сил, а украинское командование полностью контролирует ситуацию.
- Советник главы ОПУ убежден, что Запад практически лишился иллюзий насчет сути России и поддерживает идею трансформации страны-агрессора. Тем временем поддержка Украины растет.