Словакия – прагматичная страна: в ОП сказали, что показали переговоры Шмыгаля и Фицо

В среду, 24 января, в Ужгороде встретились украинский и словацкий премьер-министры. Денис Шмыгаль и Роберт Фицо пришли к согласию по ряду важных вопросов, в частности относительно четырехлетней программы поддержки Киева в размере 50 миллиардов евро.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал это событие в эксклюзивном интервью 24 Каналу. По его словам, достигнутые договоренности между странами продемонстрировали, что словацкое правительство прагматично.

Вашему вниманию Дорого стоило Евросоюзу: Фицо не будет блокировать помощь Украине

"Словакия сегодня ориентируется на Европейский Союз, учитывая конкретные финансовые, технологические и другие возможности, которые от него получает", – отметил Подоляк.

Учитывая это, Братислава вынуждена придерживаться ценностей и политики ЕС, если не хочет упустить свои возможности. Скорее всего, похожая ситуация будет также с Венгрией.

Украине нужно дискутировать

Советник главы ОПУ подчеркнул, что в современном мире с его многочисленными политическими группами важно постоянно объяснять свою позицию и искать точки соприкосновения.

Мы можем находить прагматичность, точки соприкосновения, то есть мы даем это – они нам дают что-нибудь свое. И это правильно, это общий двусторонний прагматизм,

– объяснил Подоляк.

Конечно, договориться можно далеко не со всеми. С авторитарными режимами, как вот в России, не стоит даже пытаться. Такие страны воспринимают согласие на диалог как признание поражения.

Интервью Подоляка 24 Каналу за 26 января: основные тезисы