"Дьявол кроется в деталях": Буданов назвал цель контактов Трампа с Путиным

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов высказал мнение, что главный замысел Дональда Трампа –остановить войну. Одна он отметил, что план президента США не предусматривает победу или поражение одной из сторон.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

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Как Буданов прокомментировал контакты США и России

Администрация Трампа пытается найти точки соприкосновения с Россией. Буданов высказал свое мнение, относительно того, почему США это делают.

Есть главный замысел президента Трампа, который публично заявил: "Я хочу положить конец этой войне". Знаете, дьявол в деталях. На выполнение и реализацию этого тезиса направлены большинство действий различных групп в его администрации. И это абсолютно нормально, им нужно достичь цель, их цель четко сформулирована – остановить войну,

– отметил глава ГУР.

Буданов добавил, что это не предусматривает победу одной из сторон, или поражение другой. Это означает выполнение именно того, что было заявлено.

Глава ГУР отметил, что Украина и Россия будут пытаться использовать эту ситуацию в своих интересах и повлиять на будущие решения.