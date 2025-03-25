Россия пытается затянуть переговоры с США, надеясь выиграть время и максимизировать выгоды на поле боя. Сейчас прогресс в переговорах минимален, а стороны воздерживаются от совместных заявлений.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Прогресс на столе переговоров пока ограничен, а обе стороны воздерживаются от совместных заявлений.

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Россия продолжает тянуть переговоры

Российская сторона пытается затянуть переговоры с США по войне, отмечает старший иностранный корреспондент Роланд Олифант. Делегаты получили приказ присматриваться к каждой запятой, а основной целью России является продолжить переговоры как можно дольше.

Россия осторожно прокомментировала новый раунд переговоров. Совместных заявлений до сих пор не было, несмотря на анонсы в СМИ.

Интересно, сложно, но достаточно конструктивно,

– отметил Григорий Карасин.

А Дмитрий Песков описал их, как "технические переговоры, которые углубляются в детали".

The Telegraph отмечает, что переговоры напоминают "процедурное болото", а не дипломатический прорыв. Это, по словам издания, является попыткой России затянуть процесс на максимальный срок.

Московские источники рассказали о нюансах переговоров. После оккупации Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Россия, согласно конституции, не может передавать эти территории. Поэтому, российские переговорщики надеются, что Дональд Трамп заставит Украину уступить землю или затянет переговоры, чтобы взять эти регионы силой.

Время сейчас на нашей стороне, и мы стараемся максимально его использовать,

– сказал один из российских собеседников.

А другой источник заметил, что "им поручили присматриваться к каждой запятой".

Переговоры, вероятно, затянутся, так же как и боевые действия, поскольку Путин все еще надеется на большее на поле боя, а не за столом переговоров.

