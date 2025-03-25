Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Прогрес на столі переговорів поки що обмежений, а обидві сторони утримуються від спільних заяв.

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Росія продовжує тягнути переговори

Російська сторона намагається затягнути переговори зі США щодо війни, зазначає старший іноземний кореспондент Роланд Оліфант. Делегати отримали наказ придивлятися до кожної коми, а основною метою Росії є продовжити переговори якомога довше.

Росія обережно прокоментувала новий раунд переговорів. Спільних заяв досі не було, незважаючи на анонси у ЗМІ.

Цікаво, складно, але досить конструктивно,

– зазначив Григорій Карасін.

А Дмітрій Пєсков описав їх, як "технічні переговори, які заглиблюються в деталі".

The Telegraph зазначає, що переговори нагадують "процедурне болото", а не дипломатичний прорив. Це, за словами видання, є спробою Росії затягнути процес на максимальний термін.

Московські джерела розповіли про нюанси переговорів. Після окупації Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей Росія, згідно з конституцією, не може передавати ці території. Тому, російські переговорники сподіваються, що Дональд Трамп змусить Україну поступитися землею або затягне переговори, щоб взяти ці регіони силою.

Час зараз на нашому боці, і ми намагаємося максимально його використати,

– сказав один з російських співрозмовників.

А інше джерело зауважило, що "їм доручили придивлятися до кожної коми".

Переговори, ймовірно, затягнуться, так само як і бойові дії, оскільки Путін все ще сподівається на більше на полі бою, а не за столом переговорів.

