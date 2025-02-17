День Х для войны: когда США и Россия садятся за стол переговоров: когда США и Россия садятся за стол переговоров

Переговоры между США и Россией по войне в Украине начнутся во вторник в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии. Украина обеспокоена отсутствием своего представительства.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC, CNN и Axios. Переговоры между США и Россией по войне в Украине стартуют во вторник в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

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Кто будет решать судьбу войны за спиной Украины

По данным CNN, встреча состоится при участии американской делегации, в которую вошли госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

С российской стороны, по информации Axios, в переговорах, вероятно, будет участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Официальный представитель Саудовской Аравии сообщил, что страна будет выступать в роли посредника, а саудовская команда во главе с советником по национальной безопасности будет помогать координировать переговорный процесс. Дональд Трамп также заявил, что лично планирует встретиться с Путиным вскоре.

В то же время Киев обеспокоен тем, что украинскую сторону не пригласили к участию в переговорах. По данным источников BBC, украинские чиновники выражают обеспокоенность тем, что США и Россия могут принять решение без их присутствия. Украинское правительство четко заявило, что не признает никаких договоренностей, к которым он не привлечен.

На фоне этого европейские лидеры срочно собираются в Париже для обсуждения ситуации. Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал встречу с участием лидеров Великобритании, Германии, Испании и Италии.

Накануне на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский отметил необходимость создания "армии Европы", которая смогла бы противостоять российской агрессии независимо от политики США.

Ожидается, что результаты переговоров в Саудовской Аравии могут существенно повлиять на будущее развитие ситуации на фронте и международную поддержку Украины. Представители Белого дома уверяют, что Украина будет привлечена к следующим этапам переговорного процесса, однако конкретных гарантий пока не предоставляют.