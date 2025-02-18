Мы не могли представить себе лучшего результата, – спецпосланник Трампа после переговоров с Россией

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии завершились переговоры между США и Россией. Один из представителей американской стороны, спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, оценил результаты встречи.

О них он рассказал в комментарии журналистам после 4,5 часового диалога, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Уиткофф назвал американо-российские переговоры "положительными и конструктивными".

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Как Уиткофф оценил переговоры

Спецпосланник по вопросам Ближнего Востока выразил надежду на успех мирного урегулирования вопроса.

Они (переговоры – 24 Канал) были положительными, оптимистичными и конструктивными. Мы не могли представить себе лучшего результата после этой сессии,

– сказал Уиткофф.

Напомним, кроме него, в американскую делегацию входили госсекретарь США Марко Рубио и советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц.

Представителями России были глава МИД государства-агрессора Сергей Лавров, главный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Рубио уже заявил, что стороны согласовали 4 принципа по итогам переговоров по Украине. Однако прежде всего США и Россия восстановят функционирование дипломатических учреждений в обеих странах.