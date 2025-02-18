Про них він розповів у коментарі журналістам після 4,5 годинного діалогу, передає 24 Канал із посиланням на Forbes. Віткофф назвав американо-російські переговори "позитивними й конструктивними".

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Як Віткофф оцінив переговори

Спецпосланець із питань Близького Сходу виразив сподівання на успіх мирного врегулювання питання.

Вони (перемовини – 24 Канал) були позитивними, оптимістичними та конструктивними. Ми не могли уявити собі кращого результату після цієї сесії,

– сказав Віткофф.

Нагадаємо, окрім нього, в американську делегацію входили держсекретар США Марко Рубіо та радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц.

Представниками Росії були глава МЗС держави-агресора Сєргєй Лавров, головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Рубіо вже заявив, що сторони погодили 4 принципи за підсумками переговорів по Україні. Проте насамперед США та Росія відновлять функціонування дипломатичних установ в обох країнах.