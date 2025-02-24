"Вообще без мирного соглашения": на каких условиях возможно прекращение огня в Украине

США и Россия 18 февраля провели в Эр-Рияде первую встречу их делегаций, в частности по войне в Украине. Однако с тех пор много произошло событий и было сделано громких заявлений, что свидетельствует о сложности пути по заключению мирного соглашения.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, какую цель преследует США и Россия, проводя эти переговоры. Также Россия может отдать США права на месторождения полезных ископаемых на оккупированных территориях Украины.,

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Для России наступил критический момент

"Мирное соглашение вообще может быть не подписано, потому что оно может быть невыгодно Украине. А требования, прописанные россиянами, так и останутся на бумаге", – подчеркнул Клочок.

В то же время Соединенные Штаты выступают за то, чтобы сокращалась не только украинская, но и российская армия. Нельзя исключать, по его мнению, что на определенном этапе россияне могут на это пойти, ведь для них крайне важна отмена санкций.

Для России наступил критический момент: у нее либо все рухнет, либо она пойдет на уступки. Экономическая ситуация очень сложная, речь идет о замораживании депозитов россиян, началось введение продовольственных карточек и прогнозируется безумный рост инфляции на 2025 год, если война продолжится,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Если же война не продолжится, то все эти факторы, как он заметил, будут нивелированы. Поэтому России нужно соглашение о прекращении огня на этом этапе.

Любое заявление от американцев в поддержку россиян мгновенно ослабляет курс доллара в России, а курс рубля укрепляется и экономика начинает стабилизироваться,

– отметил он.

Также Трамп хочет заработать на России, потому что россияне, по словам Клочко, предложили ему контракт, похожий на тот, что он пытается заключить с Украиной, на использование редкоземельных минералов, но в Арктике.

Обратите внимание! Руководитель российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Россия имеет заинтересованность в совместных проектах с США в Арктике. Также он подчеркнул, что американские компании из-за введения антироссийских санкций потеряли около 300 миллиардов долларов.

Недавно Трамп заявил, что 25 февраля в Эр-Рияде должны состояться переговоры между США и Россией. Однако заместитель главы МИД Алексей Рябков сказал, что встречи не будет.

Но Трамп так ведет дела: если он сказал, значит так должно быть. Он так будет действовать – но не в интересах Украины, а в своих интересах, однако через призму российско-украинской войны,

– считает Валерий Клочок.

Интересно, что после заявления Рябкова, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "ничто не может помешать политическим договоренностям Путина и Трампа". Это, по мнению Клочка, свидетельствует о том, что ведется политическая игра.

Отметим, что по словам эксперта по стратегическим коммуникациям Юрия Богданова, из-за непредсказуемых действий Трампа, Путин, вероятно, часто "не совсем понимает, что происходит" в контексте переговоров России и США. По мнению Богданова, нет никаких признаков того, что Трамп и Путин могут дойти до каких-то договоренностей, которые согласуют Украина и Европа.