Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, яку мету переслідує США та Росія, проводячи ці перемовини. Також Росія може віддати США права на родовища корисних копалин на окупованих територіях України.,

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Для Росії наступив критичний момент

"Мирна угода взагалі може бути не підписана, тому що вона може бути невигідна Україні. А вимоги, прописані росіянами, так і залишаться на папері", – підкреслив Клочок.

Водночас Сполучені Штати виступають за те, щоб скорочувалась не тільки українська, а й російська армія. Не можна виключати, на його думку, що на певному етапі росіяни можуть на це піти, адже для них вкрай важливо скасування санкцій.

Для Росії наступив критичний момент: у неї або все рухне, або вона піде на поступки. Економічна ситуація дуже складна, йдеться про заморожування депозитів росіян, почалось введення продовольчих карток і прогнозується шалений зріст інфляції на 2025 рік, якщо війна продовжиться,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Якщо ж війна не продовжиться, то всі ці фактори, як він зауважив, будуть знівельовані. Тому Росії потрібна угода про припинення вогню на цьому етапі.

Будь-яка заява від американців на підтримку росіян миттєво послаблює курс долара в Росії, а курс рубля укріплюється і економіка починає стабілізуватися,

– зазначив він.

Також Трамп хоче заробити на Росії, тому що росіяни, за словами Клочка, запропонували йому контракт, схожий на той, що він намагається укласти з Україною, на використання рідкісноземельних мінералів, але в Арктиці.

Зверніть увагу! Керівник російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв зазначив, що Росія має зацікавленість у спільних проєктах зі США в Арктиці. Також він підкреслив, що американські компанії через запровадження антиросійських санкцій втратили близько 300 мільярдів доларів.

Нещодавно Трамп заявив, що 25 лютого в Ер-Ріяді мають відбутися переговори між США та Росією. Однак заступник глави МЗС Алєксєй Рябков сказав, що зустрічі не буде.

Але Трамп так веде справи: якщо він сказав, значить так має бути. Він так буде діяти – але не в інтересах України, а у своїх інтересах, проте через призму російсько-української війни,

– вважає Валерій Клочок.

Цікаво, що після заяви Рябкова, спікер Кремля Дмітрій Пєсков заявляє, що "ніщо не може завадити політичним домовленостям Путіна і Трампа". Це, на його думку, свідчить про те, що ведеться політична гра.

Зазначимо, що на думку експерта зі стратегічних комунікацій Юрія Богданова, через непередбачувані дії Трампа, Путін, імовірно, часто "не зовсім розуміє, що відбувається" у сенсі перемовин Росії та США. За словами Богданова, немає жодних ознак того, що Трамп і Путін можуть дійти до якихось домовленостей, які узгодять Україна та Європа.