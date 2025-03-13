Песков подтвердил, что американская делегация летит в Россию

Дмитрий Песков подтвердил, что переговорщики от США направляются в Россию. По его словам, запланированные контакты состоятся в ближайшее время.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Кремля. По его словам, переговорщики от США летят в Россию для запланированных контактов.

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В России ждут делегацию США для переговоров

Между тем самолет, вероятно, со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на борту, уже пересек российскую границу и направляется в Москву.

В Белом доме ранее подтвердили, что Уиткофф посетит Москву, чтобы убедить Путина согласиться на соглашение о прекращении огня в Украине. Визит происходит на фоне активных дипломатических маневров, призванных найти возможные пути для завершения войны.

К слову, Россия уже выдвинула США требования для прекращения войны в Украине, включая отказ от членства Украины в НАТО и международное признание аннексии Крыма и четырех областей.

США ждут ответа от Путина по 30-дневному перемирию, на которое Украина согласилась.

Существуют опасения, что Россия может использовать прекращение огня для разделения США, Украины и Европы.