Марко Рубио приехал в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими официальными лицами по прекращению войны в Украине. Переговоры проходят после телефонного разговора между Трампом и Путиным.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Reuters. Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник перед важными переговорами с российскими официальными лицами.

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США и Россия начинают переговоры в Саудовской Аравии

Эти переговоры направлены на прекращение войны, развязанной Россией в Украине. Визит Рубио происходит после недавнего телефонного звонка президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину, в котором обсуждался вопрос мирных переговоров по завершению войны, обещания которой Трамп давал во время своей президентской кампании.

Переговоры в Саудовской Аравии станут продолжением дипломатических усилий Эр-Рияда, который уже неоднократно играл важную роль в поддержке контактов между Вашингтоном и Москвой. Особенно это произошло на фоне недавнего обмена заключенными между двумя странами.

Рубио встретится с представителями России вместе с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцом и специальным посланником по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом. Официальные источники не раскрыли имена российских лиц, с которыми планируются встречи, однако отмечают, что переговоры находятся на ранних этапах и состав участников может меняться.

Этот шаг является частью более широких усилий администрации Трампа направленных на прекращение войны в Украине.