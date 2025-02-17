Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії в понеділок перед важливими переговорами з російськими офіційними особами.

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США та Росія розпочинають переговори в Саудівській Аравії

Ці переговори спрямовані на припинення війни, розв’язаної Росією в Україні. Візит Рубіо відбувається після нещодавнього телефонного дзвінка президента США Дональда Трампа до президента Росії Володимира Путіна, в якому обговорювалося питання мирних переговорів щодо завершення війни, обіцянки якої Трамп давав під час своєї президентської кампанії.

Переговори у Саудівській Аравії стануть продовженням дипломатичних зусиль Ер-Ріяду, який вже неодноразово відігравав важливу роль у підтримці контактів між Вашингтоном та Москвою. Особливо це сталося на тлі нещодавнього обміну ув’язненими між двома країнами.

Рубіо зустрінеться з представниками Росії разом із радником президента США з національної безпеки Майком Волтцом і спеціальним посланником з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом. Офіційні джерела не розкрили імена російських осіб, з якими плануються зустрічі, проте зазначають, що переговори знаходяться на ранніх етапах і склад учасників може змінюватися.

Цей крок є частиною ширших зусиль адміністрації Трампа спрямованих на припинення війни в Україні, яка триває з лютого 2022 року.