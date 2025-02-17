Переговоры США и России в Эр-Рияде: российский делегат приоткрыл, о чем будут договариваться

В Саудовской Аравии вскоре начнутся переговоры между российской и американской делегациями. Ожидается, что они дадут почву для начала переговоров об окончании войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Так, главный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков, который вместе с Сергеем Лавровым участвует в переговорах с США, рассказал, что переговоры в Эр-Рияде будут двусторонними. То есть, как и сообщалось ранее, Украина не будет принимать в них участие.

На переговорах представителей России и США в Эр-Рияде стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине,

– рассказал Ушаков.

В то же время российский делегат отмечает, что США еще не назначили своего переговорщика, который мог бы "вести дела по Украине" с российской стороной.

Напомним, что встреча Лаврова и Ушакова с представителями США запланирована на 18 февраля в Эр-Рияде. По словам представителя Путина Сергея Пескова, переговоры будут посвящены восстановлению "всего комплекса российско-американских отношений", а также подготовке к встрече Трампа с Путиным и возможного окончания войны.