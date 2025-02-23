Политолог Олег Постернак рассказал 24 Каналу, что надо спокойно реагировать на заявления о возможном завершении войны "в ближайшее время", ведь мы уже слышали о сроках в 24 часа, 100 дней, 180 дней. Однако любые сроки не имеют смысла, поскольку все упирается в линию поведения Владимира Путина.

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США переориентируются на новое противостояние

"На самом деле, это встреча не только об Украине. Мы уже в этом убедились, когда в Эр-Рияде 18 февраля заседала американская и российская делегация", – уверен политолог.

На этих переговорах поднимались вопросы ядерной безопасности, совместных США и России экономических проектов, возвращение американских компаний на российский рынок, уменьшение сотрудничества России с Китаем и тому подобное.

Надо понять, что американо-украинские отношения претерпели изменения. Американо-российские отношения – также. Мы теряем США как партнера по безопасности. Остановить этот процесс невозможно – надо уже понять сейчас. Однако думаю, что нам удастся его затормозить,

– объяснил Постернак.

Причина появления этого процесса, по его мнению, логична и рациональна с точки зрения США. Вашингтон переориентируется на противостояние с Китаем. Это началось еще во времена президентства Джозефа Байдена, когда США начали увеличивать фокус внимания с Европы и России на Китай. Трамп сейчас просто интенсифицирует эту линию.

Для этого России и США, по словам политолога, нужен тот диалог, который мы видим: от восстановления дипломатического представительства до налаживания политических контактов

Обратите внимание! Политолог Олег Саакян, считает, что давление Трампа в отношении Украины это "не антиукраинская или пророссийская позиция в классическом виде", несмотря на то, что оно "играет на руку России". По его словам, "это бизнесовое, ошибочное, вульгаризованное представление о политике". Оно является вредным и очень угрожающим для США в контексте России.

Это фактически политика Трампа. Ее результатом станет желание США отдать вопрос континентальной безопасности в Европе европейским странам и возможно даже Украине в отношениях с Европейским Союзом,

– предположил он.

Это, вероятно, будет закреплено на повторной встрече делегаций США и России. Возможно, будут новые сенсационные сообщения от Трампа и его команды, которые будут формировать впечатление, что Вашингтон и Москва – почти уже на короткой ноге.

В коммуникации почти так и есть – по Украине, по темам территориального суверенитета, по годовщине войны, по констатации, кто является агрессором и тому подобное. США уже это делает,

– подчеркнул Олег Постернак.

Это, как заметил он, есть определенная дань, которую платят Соединенные Штаты России для формирования оси Вашингтон – Москва – в будущем для проектирования противостояния Вашингтона и Пекина.

Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и России, которая длилась 4,5 часа.

Дональд Трамп 22 лютого заявил, что Россия стремится заключить соглашение и новый раунд переговоров должен состояться 25 февраля в Эр-Рияде.

Однако в МИД России опровергли эту информацию. По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, "никакой встречи России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится".