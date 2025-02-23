Політолог Олег Постернак розповів 24 Каналу, що треба спокійно реагувати на заяви щодо можливого завершення війни "найближчим часом", адже ми вже чули про терміни у 24 години, 100 днів, 180 днів. Однак будь-які строки не мають сенсу, оскільки все впирається в лінію поведінки Владіміра Путіна.

До теми "Капітуляція Америки та зрада союзників": як західні ЗМІ рознесли розворот Трампа до Путіна

США переорієнтовуються на нове протистояння

"Насправді, це зустріч не лише про Україну. Ми вже в цьому переконалися, коли в Ер-Ріяді 18 лютого засідала американська і російська делегація", – впевнений політолог.

На цих переговорах порушувались питання ядерної безпеки, спільних США та Росії економічних проєктів, повернення американських компаній на російський ринок, зменшення співпраці Росії з Китаєм тощо.

Треба зрозуміти, що американсько-українські відносини зазнали змін. Американсько-російські відносини – також. Ми втрачаємо США як безпекового партнера. Зупинити цей процес є неможливим – треба вже зрозуміти зараз. Проте думаю, що нам вдасться його загальмувати,

– пояснив Постернак.

Причина появи цього процесу, на його думку, логічна і раціональна з погляду США. Вашингтон переорієнтовується на протистояння з Китаєм. Це розпочалося ще за часів президенства Джозефа Байдена, коли США почали збільшувати фокус уваги з Європи і Росії на Китай. Трамп зараз просто інтенсифікує цю лінію.

Для цього Росії і США, за словами політолога, потрібен той діалог, який ми бачимо: від відновлення дипломатичного представництва до налагодження політичних контактів

Зверніть увагу! Політолог Олег Саакян, вважає, що тиск Трампа щодо України це "не антиукраїнська чи проросійська позиція в класичному вигляді", попри те, що він "грає на руку Росії". За його словами, "це бізнесове, хибне, вульгаризоване уявлення про політику". Воно є шкідливим і дуже загрозливим для США в контексті Росії.

Це фактично політика Трампа. Її результатом стане бажання США віддати питання континентальної безпеки в Європі європейським країнам і можливо навіть Україні в відносинах з Європейським Союзом,

– припустив він.

Це, імовірно, буде закріплено на повторній зустрічі делегацій США та Росії. Можливо, будуть нові сенсаційні повідомлення від Трампа та його команди, які будуть формувати враження, що Вашингтон і Москва – майже вже на короткій нозі.

В комунікації майже так і є – щодо України, теми територіального суверенітету, річниці війни, констатації, хто є агресором тощо. США вже це робить,

– підкреслив Олег Постернак.

Це, як зауважив він, є певна данина, яку сплачують Сполучені Штати Росії задля формування осі Вашингтон – Москва – в майбутньому для проєктування протистояння Вашингтону і Пекіну.

Нагадаємо, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбулась зустріч делегацій США та Росії, яка тривала 4,5 години.

Дональд Трамп 22 лютого заявив, що Росія прагне укласти угоду і новий раунд переговорів має відбутися 25 лютого в Ер-Ріяді.

Проте у МЗС Росії спростували цю інформацію. За словами заступника глави МЗС Росії Сєргєя Рябкова, "жодної зустрічі Росії та США 25 лютого в Ер-Ріяді не готується".