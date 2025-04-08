Новый раунд переговоров между США и Россией: кто будет представлять делегации двух стран
- Второй раунд российско-американских консультаций состоится в Стамбуле, посвященный работе дипмиссий.
- Российскую делегацию представит посол Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря Коултер.
В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, которые будут посвящены работе дипмиссий. Известно, что он пройдет в Стамбуле.
В России уже сообщили о представителях делегаций от обеих сторон. Об этом сообщают враждебные СМИ со ссылкой на российский МИД, информирует 24 Канал.
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Очередные переговоры между США и Россией
Российскую делегацию на консультациях Москвы и Вашингтона в Стамбуле представит посол Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря Коултер.
На консультациях продолжится предметная работа по устранению многочисленных проблем по работе дипломатов двух стран,
– указывают в росСМИ.
Напомним, что в Стамбуле в конце февраля также были переговоры между российской и американской делегациями.
Пропагандистские СМИ тогда писали, что переговоры между сторонами по проблемам работы посольств была в резиденции генконсула Соединенных Штатов в Стамбуле. В общем дискуссии между делегациями двух стран тогда продолжались более 6 часов.