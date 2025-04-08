В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, которые будут посвящены работе дипмиссий. Известно, что он пройдет в Стамбуле.

В России уже сообщили о представителях делегаций от обеих сторон. Об этом сообщают враждебные СМИ со ссылкой на российский МИД, информирует 24 Канал.

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Очередные переговоры между США и Россией

Российскую делегацию на консультациях Москвы и Вашингтона в Стамбуле представит посол Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря Коултер.

На консультациях продолжится предметная работа по устранению многочисленных проблем по работе дипломатов двух стран,

– указывают в росСМИ.

Напомним, что в Стамбуле в конце февраля также были переговоры между российской и американской делегациями.

Пропагандистские СМИ тогда писали, что переговоры между сторонами по проблемам работы посольств была в резиденции генконсула Соединенных Штатов в Стамбуле. В общем дискуссии между делегациями двух стран тогда продолжались более 6 часов.