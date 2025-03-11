Зеленский покинет Саудовскую Аравию перед переговорами

11 марта в Саудовской Аравии пройдут переговоры Украины и США. Президент Зеленский встретится с Наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, а затем покинет страну.

Для переговоров в Саудовской Аравии останется украинская команда в составе четырех человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в X.

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Украина настроена на конструктив в переговорах

Так, Владимир Зеленский анонсировал, что неделю начнет с визита в Саудовскую Аравию.

После моей встречи в понедельник с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник (11 марта – 24 Канал) с американской командой. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы,

– сообщил президент.

Он отметил, что Украина четко настроена на конструктив и надеется, что на переговорах удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги касательно будущих мирных переговоров.

"Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное – двигаться быстро и результативно", – добавил глава государства.

К слову, о восстановлении контактов с США Владимир Зеленский сообщил 6 марта. В частности, накануне глава Офиса президента Андрей Ермак имел телефонный разговор с Майком Волцом, советником по нацбезопасности США.