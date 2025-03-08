Для переговорів у Саудівській Аравії залишиться українська команда у складі чотирьох осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського в X.

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Україна налаштована на конструктив у переговорах

Так, Володимир Зеленський анонсував, що тиждень розпочне із візиту в Саудівську Аравію.

Після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок (11 березня – 24 Канал) з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси,

– повідомив президент.

Він наголосив, що Україна чітко налаштована на конструктив та сподівається, що на переговорах вдасться обговорити та погодити необхідні рішення та кроки.

"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", – додав глава держави.

До слова, про відновлення контактів зі США Володимир Зеленський повідомив 6 березня. Зокрема, напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак мав телефонну розмову з Майком Волцом, радником з нацбезпеки США.