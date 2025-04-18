Украина сможет заработать: известна дата нового раунда переговоров с США по соглашению о недрах

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка назвал дату нового раунда переговоров с США. По его словам, он начнется в четверг, 24 апреля.

Об этом Тарас Качка заявил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Каким будет следующий раунд переговоров с США по соглашению о недрах

Заместитель министра экономики сообщил, что сейчас прорабатываются технические вопросы и формулировки по работе будущего инвестиционного фонда. Новый раунд переговоров с Соединенными Штатами планируется на 24 апреля.

В четверг, 24 апреля, начнется новый раунд переговоров. Мы сейчас параллельно работаем с нашей и американской юридическими командами и пытаемся поснимать много технических вопросов, чтобы сузить их до наиболее чувствительных, требующих политического решения,

– заявил Тарас Качка.

Он добавил, что от конструктивности переговоров будет зависеть, будет ли готово соглашение на 26 апреля.

По словам Тараса Качки, Украина сможет заработать от будущих инвестиций. А соглашение о создании совместного инвестиционного фонда будет заключаться между украинским государственным предприятием и Международной финансовой корпорацией развития США.

Напомним, что 17 апреля Украина и США подписали Меморандум о соглашении о минералах. Документ свидетельствует конструктивную работу американской и украинской команд.