Про це Тарас Качка заявив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Яким буде наступний раунд переговорів із США щодо угоди про надра

Заступник міністра економіки повідомив, що зараз опрацьовуються технічні питання та формулювання щодо роботи майбутнього інвестиційного фонду. Новий раунд переговорів зі Сполученими Штатами планується на 24 квітня.

У четвер, 24 квітня, почнеться новий раунд переговорів. Ми зараз паралельно працюємо з нашою та американською юридичними командами й намагаємося познімати багато технічних питань, щоб звузити їх до найбільш чутливих, що потребуватимуть політичного рішення,

– заявив Тарас Качка.

Він додав, що від конструктивності переговорів залежатиме, чи буде готова угода на 26 квітня.

За словами Тараса Качки, Україна зможе заробити від майбутніх інвестицій. А угода про створення спільного інвестиційного фонду буде укладатися між українським державним підприємством та Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США.

Нагадаємо, що 17 квітня Україна та США підписали Меморандум щодо угоди про мінерали. Документ засвідчує конструктивну роботу американської та української команд.