Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что все должны пойти на уступки ради достижения мира в Украине, намекнув на снятие санкций с России, прежде всего со стороны Европейского Союза.

Соответствующую информацию он сообщил во вторник, 18 февраля, по итогам встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какое заявление сделал Рубио

Госсекретарь США заявил, что для прекращения войны в Украине все стороны должны буи согласны с условиями потенциальной сделки. По его словам, "она должна быть приемлемой для них".

Кроме того, он заявил, что единственным лидером в мире, который может завершить войну и "даже собрать людей вместе, чтобы начать говорить об этом серьезно", является президент США Дональд Трамп.

Встречу с российскими представителями он назвал "первым шагом на долгом и трудном пути", отметив, что для окончания любого конфликта, "все стороны должны пойти на уступки".

В то же время, по его мнению, было бы неправильно "определять их заранее". Марко Рубио намекнул на дальнейшую роль Европейского Союза в этом вопросе и знаття наложенных санкций с России.

Есть и другие стороны, на которые наложены санкции, Европейскому Союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, потому что на них также наложены санкции,

– подчеркнул он.

Американский чиновник добавил, что целью является завершение войны на условиях, которые будут "справедливыми, долговременными, устойчивыми и приемлемыми для всех сторон", отметив на дальнейшем взаимодействии.

К слову, незадолго до этого он сказал, что стороны согласовали четыре принципа по итогам переговоров по Украине. США и Россия договорились возобновить функционирование дипломатических учреждений в обеих странах.