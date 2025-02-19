Совсем не случайность: в переговорах США и России в Саудовской Аравии было кое-что интересное

В Саудовской Аравии 18 февраля состоялись переговоры американской и российской делегаций. Именно на этот период был заранее запланирован официальный визит президента Владимира Зеленского в Эр-Рияд.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, какую аферу хотели провернуть россияне и как им в этом подыграла команда Дональда Трампа. К слову, Зеленский перенес поездку в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать встречу США и России.

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Очередная российская ловушка

Россияне знали о том, что 18 февраля Зеленский должен быть в Саудовской Аравии, ведь официальный визит украинского лидера готовился не один день. После этого Кремль договорился с американцами встретиться в Эр-Рияде.

Это инициатива россиян, а американцы согласились с ними играть. Из всего мира они выбирают Саудовскую Аравию, а из всех дат 18 февраля – это не может быть просто случайностью. Вот только Зеленский испортил их план,

– сказал Шейтельман.

К тому же Кирилл Дмитриев, который возглавил российскую делегацию, имеет хорошие отношения с саудитами. Он кавалер ордера короля Саудовской Аравии. Ему просто сказали, что приедет Зеленский и россияне придумали в этот день оказаться там. Все для того, чтобы показать якобы все стороны договариваются.

Политтехнолог подытожил, что эти переговоры идентичны с теми, что были на границе между Украиной и Беларусью в 2022 году. Напомним, переговоры украинской делегации с российской проходили 28 февраля, 3 и 7 марта 2022 года на границе с Беларусью в районе реки Припять. Никаких решений не было принято.