Работает комплекс причин: чем выгодна для Саудовской Аравии активная поддержка Украины

За неделю до саммита относительно украинской формулы мира состоялись переговоры между наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом и советником Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливанном. Сообщают, что США и СА согласовали контуры соглашения о признании Аравией Израиля в обмен на уступки палестинцам, гарантии безопасности США и гражданскую ядерную помощь.

Вероятно, форум относительно Украины и переговоры между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией взаимосвязаны. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Владимир Фесенко.

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"Здесь срабатывает не только побуждение со стороны США или их просьба к Саудовской Аравии. Я думаю, там целый ряд причин", – отметил политолог.

Поднимает международный авторитет

Контакты между Саудовской Аравией и Украиной активизировались. Одной из причин стал майский визит Президента Украины Владимира Зеленского в СА. Тогда он формально принял участие в саммите Лиги арабских государств и провел переговоры с принцем и руководством страны.

Возможно, как раз на встрече с Салливаном решили, что Джидда – это удачное место для переговоров со странами Глобального Юга. Более того, оно отвечает интересам Саудовской Аравии, ведь это поднимает ее международный авторитет и дает возможность проявить себя.

"В принципе, американцы подарили классную идею Саудовской Аравии", – заметил Фесенко.

Как взаимосвязанный форум по Украине и переговоры между США и Саудовской Аравией: смотрите видео

Двойная игра

Одна из немногих арабских стран, признавшая Израиль, это Объединенные Арабские Эмираты. По мнению политолога, это вышло с подачи Соединенных Штатов. В то же время у ОАЭ достаточно хорошие и активные отношения с Россией.

Здесь наблюдается активная двойная игра многих стран Глобального Юга, в том числе и на Ближнем Востоке. Они одновременно активно сотрудничают и с Соединенными Штатами, Россией и Китаем.

Растет определенное напряжение с Россией, ведь она не всегда действует по правилам. Я думаю, что как раз это подталкивает Саудовскую Аравию к более активным миротворческим действиям, где они не собираются играть по российским условиям, а отрабатывают собственные интересы.

– сказал Фесенко.

Он предполагает, что на позицию Саудовской Аравии, ОАЭ и Китая влияет затягивание войны со стороны России. Это противоречит интересам большинства стран Глобального Юга, поскольку для них возникают дополнительные проблемы. Таким образом, Россия демонстрирует, что она пренебрегает интересами этих стран.

Ключевые достижения саммита в Саудовской Аравии