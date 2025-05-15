Путин посылает на переговоры с Украиной в Стамбул 4 своих "гвардейцев": что о них известно

Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции 15 мая опубликовал Кремль поздно вечером накануне. Владимир Путин, очевидно, решил не ехать, а посылает взамен Владимира Мединского, Михаила Галузина, Игоря Костюкова и Александра Фомина.

Что известно обо всех этих людях – напишет 24 Канал. По большей части это официальная информация, доступная в сети, но также и то, что принято называть "слухами" – однако в отношении российских деятелей оно часто ближе к правде, чем публикации на сайтах Кремля.

Актуальное событие Утвержден состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции

Фасадный переговорщик Владимир Мединский

Владимир Мединский – помощник президента Российской Федерации. Но родился он в Украине – в Смеле Черкасской области в 1970 году. Образование получил в Московском госинституте международных отношений как журналист. Имеет статус доктора исторических наук, хотя его труды ничего общего ни с историей, ни вообще с наукой не имеют.

Владимир Мединский / Фото AFP

На протяжении своей карьеры он работал в посольстве России в США, был депутатом Госдумы, министром культуры, помощником президента. Все время продвигал пропагандистские и шовинистические исторические нарративы с оправданием российской агрессии.

исторические нарративы с оправданием российской агрессии. Его назначили руководителем делегации России в Стамбуле в 2025, и именно он возглавлял такую же делегацию во время переговоров с Украиной в 2022 году. Мединского считают фасадным переговорщиком Путина, который не имеет реального веса в принятии решений.

Серый кардинал Михаил Галузин

Михаил Галузин – с 2018 года заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Родился в 1964, карьерный дипломат, работал на различных должностях в МИД России, в частности в посольствах в Болгарии, Сербии, Черногории, Северной Македонии. Сейчас отвечает за "интеграцию" оккупированных территорий Украины.

Михаил Галузин / Фото росСМИ

Галузина считают экспертом по внешней политике, но разве что в самой России. Он последовательно выступает за усиление влияния своей страны на соседей, поддерживает ее агрессивную политику, а Украина, по его мнению, "потеряла суверенитет" из-за влияния Запада.

а Украина, по его мнению, "потеряла суверенитет" из-за влияния Запада. В соцсетях Галузина называют серым кардиналом российского МИДа, который занимается грязной работой с оккупационными администрациями. Также известно о его тесных связях с ФСБ.

Тень Путина Игорь Костюков

Игорь Костюков – начальник главного управления генерального штаба вооруженных сил России. Фактически, с 2018 года это руководитель ГРУ – российской разведки. Родился в 1961, имеет звание адмирала, служил в военной разведке с 1980-х годов.



Игорь Костюков / Фото росСМИ

Костюкова считают едва ли не ключевым организатором российских спецопераций за рубежом (кибератаки, диверсии, убийства) – в Украине, Сирии, в Африке и так далее. Публично почти не выступает, но когда выступает – всегда жестко против Запада.

за рубежом (кибератаки, диверсии, убийства) – в Украине, Сирии, в Африке и так далее. Публично почти не выступает, но когда выступает – всегда жестко против Запада. В соцсетях Костюкова называют тенью Путина, куратором его самых секретных операций и противовесом влияния ФСБ. Примечательно, что он находится под санкциями США, ЕС, Канады, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Технический исполнитель Александр Фомин

Александр Фомин – заместитель министра обороны Российской Федерации с 2017 года. Родился в 1959, военный инженер, генерал-полковник. Отвечает за международное военное сотрудничество и контракты на поставку оружия.



Александр Фомин / Фото росСМИ