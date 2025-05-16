Мединский в Стамбуле заявил, что "Россия готова воевать вечно", – журналист The Economist

В Стамбуле во время переговоров 16 мая глава делегации от Кремля Владимир Мединский заявил, что, мол, Россия "готова воевать вечно". Чиновник также пригрозил представителям из Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения журналиста The Economist Оливера Кэррола в соцсети "Х".

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Что говори Мединский о "вечной войне" в Украине

Оливер Кэррол отметил, что российский представитель Владимир Мединский во время переговоров в Стамбуле сказал украинской делегации, что "возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь за этим столом, потеряет больше своих близких".

Россия готова воевать вечно,

– заявил российский чиновник.

Во время встречи в Стамбуле россиянин, по данным журналиста, говорил, что, мол, Россия "не хочет войны", но "готова воевать год, два, три – сколько бы времени ни понадобилось".

"Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?" – заявил Мединский.

К слову, источники Кэррола также отмечали, что Россия согласится на прекращение огня, только если Украина выведет войска из 4 оккупированных областей. Кроме того, Москва угрожала захватить еще 2 области: Харьковскую и Сумскую.

Глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что во время встречи удалось договориться с российской стороной по обмену пленными в формате "1000 на 1000" в ближайшее время. Эту информацию впоследствии также подтвердил и Владимир Мединский.