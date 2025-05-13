Кремль готовит почву для отказа Путина от встречи в Стамбуле 15 мая, – ISW

Российские чиновники, вероятно, создают почву для того, чтобы Владимир Путин отклонил приглашение Владимира Зеленского на встречу 15 мая в Стамбуле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Читайте также Три большие неожиданности для Путина: почему диктатор до сих пор молчит о встрече в Турции

Поедет ли Путин на встречу в Стамбуле

В понедельник, 12 мая, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев назвал приглашение Зеленского "чистым спектаклем" и "комедией". Он заявил, что встречи на высоком уровне не проводятся "в такой сложной ситуации", и обвинил Зеленского в попытке переложить вину за нежелание вести переговоры на Россию.

Специальный посол МИД России Родион Мирошник также поставил под сомнение намерения Зеленского, а заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что маловероятно, что Путин вообще отправится в Стамбул. Он намекнул, что Россия "не может доверять Украине", потому что та якобы нарушала предыдущие договоренности и в одностороннем порядке навязала России прекращение огня.

Представитель оккупационной власти Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Зеленский пытается "перехватить" инициативу в дискуссии о переговорах, пригласив Путина в Стамбул, чтобы выставить его непримиримым в случае отказа.

Путин продолжает активно готовить российское общество к длительной войне, а не к быстрому мирному соглашению, в частности через распространение ложного нарратива о якобы нелегитимности Зеленского и украинской власти. Кремль регулярно использует этот тезис, чтобы оправдать отказ от честных переговоров и продвигать стратегическую цель установления пророссийского марионеточного режима в Киеве,

– отметили в ISW.

По словам аналитиков, Путин, вероятно, осознает, что для начала прямых переговоров с Зеленским Кремль должен был бы изменить эту риторику или полностью отказаться от нее. В частности, в своем ответе о возможности переговоров в Стамбуле Путин упомянул не Зеленского или украинское правительство, а только "киевскую власть".

Институт изучения войны (ISW) не зафиксировал никаких признаков того, что Кремль готовится отказаться от этой риторики. Зато Путин может временно ее "приостановить", чтобы в случае подписания мирного соглашения иметь основания вернуться к ней позже и, таким образом, оправдать возможный срыв договоренностей и возобновление войны в удобный для России момент,

– говорится в публикации.

К слову, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает готовиться к переговорам и пока больше ничего по этому поводу Кремль не собирается комментировать. Таким образом в Кремле снова пытаются избегать ответа на вопрос, будет ли Владимир Путин лично присутствовать на встрече.