Договоренности между Украиной и Россией в Стамбуле возможны только при одном условии

Договоренности между Украиной и Россией на переговорах в Стамбуле возможны лишь при условии того, что прилетит кремлевский диктатор Владимир Путин. Однако вряд ли он прилетит.

Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, на переговоры в Стамбуле прилетит ближайшее окружение Путина.

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"Договоренностей можно достичь только тогда, когда лично прилетит комендант лагеря под названием "Россия" Владимир Путин. Если его не будет – договоренностей точно не произойдет, по моему мнению", – считает он.

Вероятность появления Путина на переговорах

Иван Ступак отметил, что от России в Стамбул прибудет ближайшее окружение Путина. Говорится о министре иностранных дел Сергее Лаврове, его помощнике по внешнеполитическим вопросам Юрии Ушакове, который является теневым министром иностранных дел.

Также есть предварительные слухи о том, что, возможно, в этой делегации будет присутствовать Роман Абрамович, один из самых богатых людей России. Его 13 мая заметили в Кремле. Ранее он был привлечен к организации обменов пленными.

С украинской стороны есть Министерство иностранных дел, советники, помощники, которые так же могут принять участие в этой встрече. Владимир Зеленский не будет встречаться ни с Лавровым, ни с Ушаковым.

Все ждут появления Путина на переговорах в Турции. Однако по предварительным данным от российских оппозиционных изданий, которые ссылались на свои источники в федеральной службе охраны президента России, по состоянию на вечер 13 мая никаких активных мероприятий по тому, что группы охраны должны выехать из России в Турцию, не фиксировалось.

Я оставляю примерно 5% вероятности того, что в последний момент Путин может принять такое решение и прилететь лично в Турцию. По моему мнению, 95% вероятности, что его не будет,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, при каком условии Путин может появиться в Стамбуле. Он заявил, что российский диктатор может там появиться, если получит гарантии, что позволят ему продолжать войну против Украины.