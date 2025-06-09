Россия до сих пор не ответила на предложения Украины, переданные в Стамбуле, – Сибига

Министр иностранных дел Украины сделал заявление относительно мирных переговоров с Россией. По его словам, Москва до сих пор не ответила на предложения Киева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, которую передают корреспонденты "Мы Украина".

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Что Сибига заявил о мирных переговорах

По словам министра иностранных дел, Москва не отреагировала на предложения Украины по достижению мира.

Вместо этого они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, которые непригодны для дипломатии. Это в очередной раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию,

– пояснил Сибига.

Россияне проигнорировали предложения "меморандума", которые Киев передал Москве. Соглашение включало:

полное и безусловное прекращение огня на суше, море и в воздухе как предпосылка для переговоров;

возвращение депортированных украинских детей;

обмен всех военнопленных ("всех на всех");

освобождение Россией всех гражданских заложников;

обеспечение длительного мира и безопасности.

В свою очередь, россияне создали циничный "меморандум" об окончании войны, где предложили два варианта прекращения огня. Он включал неприемлемые условия, в частности вывод ВСУ с оккупированных территорий и нейтралитет Украины.