"Ялтинский момент": СМИ предположили, что в Украине Трамп может отдать Путину

Трамп заявил, что поговорит с Путиным о "земле" и "электростанциях" в Украине. Его администрация намекает на сохранение Крыма за Россией, а Киев обеспокоен возможными уступками Кремлю.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с Путиным будет сосредоточен на обсуждении территорий и активов, которые Россия может сохранить в случае прекращения огня.

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Трамп будет обсуждать с Путиным украинские земли

Журналисты отметили, что он фактически признал готовность вести переговоры о "вознаграждении" агрессору за годы войны. Главное внимание во время разговора будет уделено именно украинским территориям.

Я думаю, что мы будем говорить о земле, это много земли. Мы будем говорить об электростанциях,

– заявил Трамп, очевидно намекая на Запорожскую АЭС.

По данным The New York Times, Трамп и его окружение пытаются позиционировать переговоры как повторение Ялтинской конференции 1945 года, когда мировые лидеры решали судьбу Европы.

В администрации президента уже намекнули, что Россия с большой вероятностью сохранит контроль над Крымом и оккупированными территориями на востоке Украины. В то же время Трамп не раскрывает, будет ли он пытаться сдержать амбиции Путина.

В украинском правительстве заявления Трампа и его команды воспринимают с настороженностью. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, любые попытки представить ситуацию так, будто Трамп согласился отдать России украинские территории, является медийной манипуляцией.

Нет, конечно же, в статье NYT не говорится, что "Трамп может согласиться передать порт Одессы под контроль РФ". Никто и не может передать России никакой порт. Более того, в статье говорится, что неназванные "украинские чиновники" переживают, что во время диалога США и РФ могут рассматриваться территориальные претензии Путина, возможно, с портом Одесса,

– подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что подобные заявления базируются на неподтвержденных инсайдах и не имеют ничего общего с реальностью.

По данным издания, Трамп фактически подтвердил готовность обсуждать с Путиным возможные уступки Украине, однако официальные лица США пока избегают публичного признания такого сценария. Украинская власть уверяет, что ни один лидер не может принимать решение о территориальной целостности Украины без ее согласия.